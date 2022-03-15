حدث في 8 ساعات| توجيه من السيسي بشأن "الخبز الحر".. وتحديد غرة رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، حيث وجه الرئيس بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتوزيع كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياج.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح السفير بسام راضى، للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه الحكومة تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي، بقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

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الطقس.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح الآن على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

لمكافحة احتكار السلع.. حماية المستهلك يشن 140 حملة في 20 محافظة

أعلن جهاز حماية المستهلك، شن 140 حملة على 20 محافظة وذلك على مدار 7 أيام.

وفي بيان رسمي صادر عن جهاز حماية المستهلك أن جهود الحملات على الأسبوع الماضي أسفرت عن المرور على 4355 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، وضبط 1238 طن مواد غذائيه وتحرير 777 محضر للمنشأن المخالفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة.

بعد رسائل "التموين" التحذيرية.. اتبع هذه الخطوات لعدم وقف البطاقة التموينية نهائيًّا- فيديو

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها أرسلت رسائل تحذيرية إلى المواطنين من خلال بون صرف الخبز، بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين قبل الـ25 من مارس الجاري.

ونصَّت رسالة وزارة التموين، التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز، على ما يلي: "برجاء التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الأجر الشامل للدخل قبل 25 مارس الجاري".

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الأوقاف تعلن حاجتها لخطباء مكافأة من خريجي الأزهر

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لخطباء المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر الشريف من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الراغبين في التعاقد بنظام (الأجر مقابل عمل) في المناطق التي تحددها الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن التقدم يكون وفق الضوابط.. لمعرفتها.. اضغط هنا

الشتاء ينتهي الأحد المقبل.. الأرصاد: لا تخففوا الملابس قبل هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تعيش أجواء شتوية شديدة البرودة خلال الأيام الحالية.

وردا على سؤال: هل شهدت مصر أبرد يومين في الشتاء الأحد والاثنين الماضيين، أضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم الثلاثاء: دول مش أبرد أيام في فصل الشتاء وأبرد أيام عشناها في فصل الشتاء الحالي كانت خلال شهر يناير الماضي لمدة أسبوعين، حيث وصلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ليلا إلى 5 أو 6 درجات فضلا عن نشاط الرياح الذي زاد من الإحساس بالبرودة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: يوجد حاليا أجواء شتوية باردة حيث إن الحرارة تسجل ما بين 14 و15 درجة نهارا على القاهرة الكبرى وتسجل 8 درجات خلال فترة الليل.

وأشارت إلى أن فصل الشتاء ينتهي بشكل رسمي يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس 2022 ليبدأ فصل الربيع اعتبارا من يوم الاثنين 21 مارس.

موعد غرة رمضان وعيد الفطر

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريحات صحفية، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية) ،وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين(10 - 25 دقيقة).