"التموين": 5.4 مليون طن إجمالي السعات التخزينية لاستقبال الأقماح

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن استعدادات الشركة والجهات المسوقة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالى السعات التخزينية المتاحة لاستقبال الأقماح المحلية أو المستورد بلغ 5.4 مليون طن تضمنت الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، مراكز تجميع مؤجرة، الشون الإسمنتية.

وأضاف "كمال"، أن الوزارة استعدت جيدًا لاستقبال كميات القمح المحلي المستهدفة لهذا العام، منوهًا بأن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.

تجدر الاشارة إلى أن وزراء التموين والمالية والزراعة أصدروا أمس قرارًا ببدء موسم توريد القمح المنتج محليًا لعام 2022 في أول من إبريل حتى نهاية أغسطس المقبل لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.