خبير مياه يكشف تطورا جديدا بشأن سد النهضة "صورة قمر صناعي"

كتب- محمد نصار:

نشر الدكتور عباس شراقي، خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، صورة بالأقمار الصناعية لموقع سد النهضة الإثيوبي تحت عنوان "توقف المياه فوق الممر الأوسط".

وقال شراقي، إن إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف يوم السبت الماضي 12 مارس 2022 بعد فشل التوربين رقم 10 الذي أعلن عن تشغيله 20 فبراير الماضي في إمرار المياه الزيادة التي تعبر الممر الأوسط والتي يبلغ مقدارها حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا خلال هذه الفترة، وعدم تشغيل التوربين الثاني حتى الآن.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: وتظهر صور الأقمار الصناعية اليوم 15 مارس 2022 توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط كما كان متوقعا وذلك لأن تصريف هذه البوابات حوالي 30 مليون متر مكعب عند مستوى البحيرة الحالي (576 مترا فوق سطح البحر)، كما تظهر تدفقها من خلال بوابتي التصريف في الجانب الغربي، كما تظهر أيضا عمل التوربين رقم 10 وذلك من خلال دوامات المياه التي تخرج إلى حوض الاستقبال.

وتابع أنه قد يبدأ العمل فوق الممر الأوسط الأيام القادمة بعد أن توقفت المياه، ومن المتوقع أن تكون التعلية أقل من 5 أمتار هذا العام بتخزين حوالي 2 مليار متر مكعب، وفي حالة التعلية أكثر من ذلك لابد من تعلية الجانبين أيضا بنفس القدر وهو ما يصعب تنفيذه خلال المدة المتبقية أقل من 4 أشهر.

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن التعلية بمقدار متر واحد شاملة الجانبين والممر الأوسط تتطلب 60 ألف متر مكعب خرسانة.