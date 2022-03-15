وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "هيتاشي" اليابانية بشأن تشغيل وصيانة الخط الرابع للمترو

كتب- مصراوي:

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وشركة "هيتاشي" للسكك الحديدية "إس تي" اليابانية، بشأن تنفيذ دراسة الجدوى للتعاون في مجال التشغيل والصيانة والإدارة للخط الرابع للمترو، حيث وقع عن الجانب الأول المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وعن الجانب الثاني إدواردو لافيكارا المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بشركة "هيتاشي"، بحضور أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، بالإضافة إلى قيادات الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وأكد المهندس كامل الوزير - خلال فعاليات التوقيع اليوم الثلاثاء - عمق العلاقات المصرية اليابانية في مجالات النقل، وخاصة في مجال مترو الأنفاق، مشيرا إلى التطلع لأن يكون التعاون الأول مع شركة "هيتاشي" انطلاقة قوية للتعاون في إدارة وتشغيل مشروعات أخرى في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم، تتضمن دراسة الجدوى الخاصة بتشغيل وصيانة الخط الرابع للمترو، عددا من المحددات، منها القدرة الاستيعابية للركاب المتوقعة للخط وتوافر المهندسين والعمالة المصرية المدربة في مجال التشغيل والصيانة حتى يتم الخروج بأفضل النماذج لشكل التعاون في هذا المجال على أساس اقتصادي.

وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لإسناد إدارة وتشغيل وسائل النقل والمواصلات الحديثة إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل واتوبيسات BRT، للمساهمة في تحقيق التنافسية المطلوبة بما يعود إيجابيا على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول هذه المرافق وتعظيم مواردها، مشيرا إلى أن هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في مجال السكك الحديدية والموانئ البحرية وكافة قطاعات النقل، موجها الدعوة لكافة المستثمرين للاستثمار بها، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

من جهته، عبر المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بشركة "هيتاشي" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل التعاون الأول مع وزارة النقل، مؤكدا التطلع إلى مزيد من الشراكة والتعاون المشترك، مضيفا أن الشركة على استعداد تام لنقل كافة الخبرات للجانب المصري.

ويبلغ طول الخط الرابع 42 كم بعدد 38 محطة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم وعدد 21 محطة، ومخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه نحو مليوني راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

ويجري تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة بواسطة تحالف شركات مصرية "المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات"، ويجرى العمل في عدد 11 محطة (الرماية - الأهرامات - حدائق الأهرام - النصر - حدائق الأشجار - المتحف المصري الكبير - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية – مدكور) ويجري التنسيق مع محافظة الجيزة لبدء الأعمال في محطة "المساحة.

كما يجري تكثيف الأعمال بمحطة المتحف المصرى الكبير لإنهاء الأعمال المحيطة بها وفقاً للجدول المخطط، كما تم التعاقد مع الاتحاد المصري/الياباني "متسوبيشى كوربوريشن اليابانية وأوراسكوم" لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة ومع شركة "متسوبيشى كوربوريشن" اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد عدد 23 قطارا للمرحلة والتى تتميز بمطابقتها لأحدث المواصفات العالمية، حيث سيتم ولأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة "Screen Doors" لتحقيق أعلى مستويات الأمان، كما يجري حاليا إنهاء أعمال الترسية والتعاقد على تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقي للمرحلة بطول 5.1 كم ‎والذي يمتد في المسافة من محطة المساحة وحتى الفسطاط.