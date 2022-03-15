4 محاور.. مصدر بالتموين يكشف ملامح خطة تسعير رغيف العيش الحر

كتب- محمد سامي:

قال مصدر مطلع في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد بيانات دقيقة بشان عدد المخابز البلدية التي تنتج رغيف العيش الحر.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح السفير بسام راضى، للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه الحكومة تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة

وأضاف لمصراوي: الوزارة ستكثف رقابتها على هذه المخابز وفق الآلية الجديدة، وفق توجيه الرئيس السيسي، والتي سيتم وضعها خلال أيام.

وأوضح المصدر: سيتم أيضا مراجعة جهات توريد الدقيق لهذه المخابز، للعمل على حوكمة المنظومة.

وأكد المصدر: كل مخبز سيكون ملزم بالإعلان عن وزن رغيف العيش الذي ينتجه، وسعره أيضا.

وأكمل المصدر: الرغيف المدعم وزنه 90 جراما، ويتكلف 65 قرشا، بأسعار القمح القديمة قبل ارتفاعها، وأن هذا السعر يشمل أرباح المخبز وثمن الدقيق والتشغيل، وهذا ما يعني أن ثمنه في الحر نفس السعر، وسيكون هذا هو مقياس التسعير الجديد للعيش الحر.