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علي جمعة: التراث كنز الفقه.. وتجديد الفتوى يأتي بعد دراسة مستفيضة

02:09 م الثلاثاء 15 مارس 2022
علي جمعة: التراث كنز الفقه.. وتجديد الفتوى يأتي بعد دراسة مستفيضة

الدكتور على جمعة

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كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية، إن قضية تجديد الفتوى لابد أن تأتي بعد دراسة مستفيضة للتراث الإسلامي حتى لا يحدث تبديد له لأنه كنز من فقه العلماء.

وأوضح جمعة، خلال الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى "دور الخطاب الديني في التنمية المستدامة"، اليوم الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن التعامل مع النصوص الشرعية له قواعد معينة في الأخذ منها والاستدلال بها في المسائل المختلفة مما يتطلب دراسة عميقة للنصوص، مشيرًا إلى أنه يجب على المفتي إدراك الواقع بشكل جيد.

ولفت إلى أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجمتع، لذلك فإن الفتوى تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة، وتسعى لحل المشاكل التي قد تطرأ عليها.

وشدد على أنه يجب على المفتي أن يجيد التعامل مع الواقع المتغير حوله، خاصة مع موجود محاولات غير مسبوقة لهدم منظومة استقرار المجتمعات في مجالات الحياة المختلفة، وتيارات مفسدة تريد أن تفك الإجماع البشري حول القضايا المجتمعية المختلفة مثل إباحة الشذوذ وغيرها من القيم الدخلية على البشرية.

وقال الدكتور علي جمعة: "على منتسبي الأزهر أن يرددوا في صلاتهم، الحمدلله الذي جعلنا ننتسب إلى الأزهر، لأن فيه علوم وكنوز مخفية".

علي جمعة التراث الإسلامي مركز الأزهر العالمي للفتوى التنمية المستدامة

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