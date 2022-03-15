الطقس لحظة بلحظة.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح الآن على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.