وزير التنمية المحلية يفتتح تطوير الكورنيش السفلي والممشى السياحي في بني سويف

وزير الري يتوعد: إزالة التعديات على النيل أيًّا كان حجمها أو مرتكبها

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، ظهر اليوم الثلاثاء، الكورنيش السفلي والممشى السياحي بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك على هامش احتفال المحافظة بالعيد القومي.

شارك في الافتتاح نواب محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بأعمال التطوير التي شهدها الكورنيش والممشى السياحي، مؤكدا حرص الدولة على توفير متنفس حضاري لجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم في المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل، على غرار مشروع "ممشى أهل مصر"، والذي يعد أحد أهم المشروعات التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد وزير التنمية المحلية والمحافظ مكونات الكورنيش التي تشمل: باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، مطعم من دورين، نافورتين أرضية وراقصة ومارينا، منطقة ملاهي أطفال، مدرجات للجمهور، 2 مجمع كافيهات ومحال تجارية، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى وأكشاك تجارية وعدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتي تم تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوي الهمم تحت شعار "الكورنيش صديق لذوي الهمم"، حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول وحمام مجهز لذوي الهمم بكل دورة مياه).

كما تفقد اللواء محمود شعراوي مع الدكتور محمد هاني ممشى العظماء، الذي يحتوي على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، حيث تعمل بنظام الباركود ( QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، وتشمل اسم الشخصية ومحل وتاريخ ميلاده أو وفاته، والمجال الذي برع وتميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم تلك النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة، علاوة على متابعة منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئة، والتي تشرف عليها إحدى الشركات الخاصة وتضم 170 شابا وفتاة من أبناء بني سويف ممن تم تدريبهم على مستوى عال خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة.