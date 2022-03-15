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لليوم الثالث على التوالي.. انخفاض أسعار البيض بكل أنواعه

11:32 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
لليوم الثالث على التوالي.. انخفاض أسعار البيض بكل أنواعه

أسعار البيض

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كتب- محمد سامي:

شهدت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي، انخفاضًا، اليوم الثلاثاء، حسب بورصات البيض على مستوى الجمهورية.

وننشر الأسعار حسب بورصات البيض، في ما يلي:

(1) إنشاص (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

(2) ميت غمر: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

(3) الزراعي (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

(4) الصحراوي: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

(5) البنا (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)

(6) رشاد حمزة: (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)

(7) الصالحية: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض:00.00)

(8) قويسنا: (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)

(9 (الأحمر: (53.50) - سعر المستهلك أحمر (57.00).

يُذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب منذ يناير الماضي حتى الآن ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.

ووفق أسعار البورصة اليومية، انخفضت أسعار البيض والأحمر بنحو 3 جنيهات في يومين.

أسعار البيض بورصات البيض
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