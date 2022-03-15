بتكلفة 14 مليون جنيه.. تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة بنها

كتب- محمد نصار:

اطلع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على تقرير من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول جهود الوزارة الجارية لتطوير منظومة المخلفات البلدية بمحافظة القليوبية

بالتعاون مع وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والتي تتضمن تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية للمنظومة والمتضمنة دعم المحافظة بمحطة وسيطة متحركة للمساعدة في نقل التولد اليومي من المخلفات الصلبة من مدينة بنها إلى المدفن المحكوم بمنطقة العبور.

وأشار اللواء محمود شعراوي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم اليوم تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة بنها بتكلفة بلغت حوالي 14 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة تتضمن المعدات الآتية:

4 رأس جرار ماركة رينو طراز (C440T) + نصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3 و1 لودر كاتربيلر طراز 910K إنجليزي الصنع سعة القادوس 1.3 م3.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات الجديدة بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات بجميع المحافظات لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وتحسين مستوى النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت في تلك الخدمة المهمة.