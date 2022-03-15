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23 منطقة بالقاهرة.. طرح محال وشقق للبيع.. وورش ومخابز كحق استغلال "مزاد علني"

11:21 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
23 منطقة بالقاهرة.. طرح محال وشقق للبيع.. وورش ومخابز كحق استغلال "مزاد علني"

ارشيفيه

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات، عن بيع وحدات سكنية ومحال تجارية ودوبلكس، إلى جانب طرح حق استغلال لحدائق ومجزر نصف آلي ومواقع انتظار وأماكن انتظار بالشوارع وبدرومات وشاشات إعلانية ولافتات إعلانية وورش ومخابز ومعارض.

وتتواجد الوحدات والمحال والورش في أحياء شرق وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة وعين شمس ومنشأة ناصر وعابدين، وغرب القاهرة، وبولاق أبوالعلا ووسط القاهرة وباب الشعرية والمعادي ومصر القديمة وطره والسيدة زينب والتبين والخليفة والمقطم والشرابية والوايلي والسلام أول والسلام ثان والمرج.

وجاءت تفاصيل المزاد على النحو التالي:

سؤ

ورش مزاد علني محافظة القاهرة الإدارة العامة للأملاك أماكن انتظار
محتوي مدفوع

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