إعلان

القوى العاملة: تعيين 813 منهم 22 "قادرون باختلاف" بأسيوط

11:15 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
القوى العاملة: تعيين 813 منهم 22 "قادرون باختلاف" بأسيوط

وزير القوى العاملة محمد سعفان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 813 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 22 "قادرون باختلاف".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2154 شاباً منهم 27 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 913 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 32 ألفاً و 470 جنيها ، لـ 27 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 15 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 154 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 41 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1363 منشأة يعمل بها 2512 عاملاً، وأسفر عن تحرير 93 محضراً للمنشآت المخالفة وبحث 5 شكاوى، وعقد 10 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال.

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 15 شكوى عمالية تم إحالتها كاملة إلى القضاء ، كما تم التفتيش على 65 منشأة يعمل بها 69 طفلا، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة، كما تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 154 منشأة يعمل بها 5079 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

محمد سعفان قادرون باختلاف وزير القوى العاملة فيروس كورونا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. قفزة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر مع بداية التعاملات
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا