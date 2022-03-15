مصر للطيران: إجراء "صيانة ثقيلة" لإحدى طائرات الخطوط العراقية

كتب- محمد عبيد:

انتهت الأطقم الفنية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، من تنفيذ كشف "صيانة ثقيلة" لطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من طراز بوينج B777-200 ذات التصميم العريض، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني بين الشركة مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية.

وقال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن إجراء "صيانة ثقيلة" لإحدى طائرات الخطوط العراقية وتسليمها يأتي في إطار التعاون المثمر بين الشركتين.

وأشار إلى استمرار التعاون لفترة طويلة، ومن المنتظر صيانة الطائرات العراقية على نطاق أكبر خلال الفترة القادمة خاصة في ظل رغبة الطرفين في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة.

وأكد زكريا أن مصر للطيران تهدف خلال الفترة المقبلة لعقد العديد من الشراكات مع الكيانات الكبرى، وتقديم المزيد من خدماتها الفنية من خلال إنشاء محطات لصيانة الطائرات بمنطقة الشرق الأوسط وداخل قارة أفريقيا لاستهداف العملاء من شركات الطيران خارج الدولة وفي أقرب النقاط إليهم.