تحذير بشأن القمح.. رياح وبرودة وأمطار قد تصل القاهرة اليوم

بعد ظهور سلوى محمد علي بقلنسوة رأس في "منورة بأهلها".. تفاصيل الزي

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الثلاثاء.

طقس الثلاثاء

بحسب هيئة الأرصاد، يسود اليوم الثلاثاء طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 16 درجة مئوية والسواحل الشمالية 15 درجة مئوية وشمال الصعيد 17 درجة مئوية وجنوب الصعيد 20 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء ولذلك لا يفضل ري القمح في هذه الفترة.



وتنشط الرياح أيضا على مسطح البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك وارتفاع الموج ما بين 3 لـ 4 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

موعد ارتفاع الحرارة

نوهت هيئة الأرصاد الجوية بوجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء من يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.