لمكافحة احتكار السلع.. جهاز حماية المستهلك يشن 140 حملة في 20 محافظة

كتب- محمد سامي:

أعلن جهاز حماية المستهلك، شن 140 حملة على 20 محافظة وذلك على مدار 7 أيام.

وفي بيان رسمي صادر عن جهاز حماية المستهلك أن جهود الحملات على الأسبوع الماضي أسفرت عن المرور على 4355 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، وضبط 1238 طن مواد غذائيه وتحرير 777 محضر للمنشأن المخالفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة.