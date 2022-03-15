ابنة أنيسة حسونة تعلق على وفاة والدتها: "يارب خد بالك منها.. مفيش كلام يتقال"

(مصراوي):

علقت مها مجدي، ابنة الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، على جنازة وعزاء والدتها اليوم الاثنين.

وكانت حسونة لقت ربها أمس الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأقيمت صلاة الجنازة عليها عقب صلاة ظهر اليوم، والعزاء عقب صلاة مغرب اليوم.

وقالت مها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشاهد كتير مش راضية تسيب دماغي، رسالة سلمي وهي بتعيط تعالي، مكالمات متوترة بحاول آلاقي طيارة وقلبي بيدق أن اللي كنت بفكر فيه إمبارح هيحصل، هيحصل من غير ماكلمك يا مامي ولا أقولك أي حاجة".

وأضافت: "بجري في المطار أحاول الحق الطيارة والناس كلها مشوشة قدامي، سلمى بتقرا رسايلي ومش بترد، الست بتديني التذكرة، بابي بيرد أخيرًا ويقولي أنت جاية؟ أنا وأنا متأكدة من إجابة السؤال بسأل تاني.. البقاء لله، Notifications علي التليفون عمالة تيجي".

وأوضحت: "كل المواقع وتويتر مقلوب.. مين دي اللي بتتكلموا عنها وداعًا؟ أيه ده اللي وداعا استنوا. دي مامي اللي بتتكلموا عنها؟؟ استني يا مامي والنبي أنا جاية. مطار كبير وناس كتير وشوشها blurred، عمالة أكلمك في السما يمكن أكون اقربلك دلوقتي فوق السحاب، رايحة فين يا مامي، يارب خد بالك منها".

وأكملت: "بعيط زي العيال الصغيرة أول ماشوف أهلي، زي العيال الصغيرة اللي بتعيط بحرقة في النادي لمًا تتوه من مامتها

مين كل الناس اللي في البيت دي؟ هو ده بجد؟ مين دي اللي بتقولوا عليها كدة؟، لازم تبقي قوية. ليه لازم؟ سيبوني في حالي انا مش لاحقة استوعب ولا أصدق، بشوفك ومش مصدقة برضه يا مامي، براقب الغطا حاسة أنك بتتنفسي وهتقومي دلوقتي وهما غلطانين".

واختتمت: "للأسف طلعوا مش غلطانين، مفيش كلام يتقال".