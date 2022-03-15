للعاملين بالقطاع الخاص.. هذا عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان

(مصراوي):

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، ولم يتبق على الشهر الفضيل سوى 19 يومًا، ويشغل بال العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ساعات ومواعيد العمل خلال فترة الصيام.

حدد قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2002، والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، عدد ساعات العمل بالنسبة للقطاع الخاص.

وحدد القانون، عدد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، أو ما يعادل 48 ساعة أسبوعيا، وتقسم بحسب لوائح كل مؤسسة.

ولم يرد في القانون المصري، أي مواد تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان بالنسبة للقطاع الخاص، وأتاح لأصحاب العمل تحديد ذلك بما يحافظ على الجهات الثلاث "جهة العمل وصاحبه والعامل"، بما يحقق مصلحة العمل ولا يخل بعملية الإنتاج.

ونصت المادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو المسئولين عن إدارة وتشغيل المنشآت بالقطاع الخاص، تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، بينما يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.

وأكدت المادة 81 من قانون العمل المصري، على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال لأسباب فنية أو لظروف التشغيل.