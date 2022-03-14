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"ميتا" تنفي السماح لمستخدميها بالتحريض على اغتيال بوتين أو أي رئيس دولة

11:25 م الإثنين 14 مارس 2022
"ميتا" تنفي السماح لمستخدميها بالتحريض على اغتيال بوتين أو أي رئيس دولة

شركة ميتا

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واشنطن - (أ ش أ):

نفت شركة "ميتا" الأمريكية -المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- سماحها لمستخدميها بكتابة منشورات تحرض على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو أي رئيس دولة أخرى.

وذكرت الشركة في بيان توضيحي اليوم الاثنين أن البيان الذي أصدرته سابقا بشان السماح موقتا باستخدام خطاب الكراهية ينطبق فقط على المستخدمين من داخل أوكرانيا وهم من يوجهون تهديدات للعسكريين الروس، وذلك فقط في سياق الحديث عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويأتي هذا البيان التوضيحي من شركة "ميتا" عقب قيام روسيا بفتح تحقيقات واتخاذ إجراءات ضد الشركة، بسبب دعوات تحريضية ضد مواطنين روس.

ودعت الرئاسة الروسية (الكرملين) في وقت سابق لاتخاذ تدابير ضد شركة "ميتا" إذا سمحت بمنشورات تحرض على الجيش الروسي.

هذا المحتوى من

Asha
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