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مصر للطيران تشارك في القمة البيئية الأولي للطيران الإنساني

09:27 م الإثنين 14 مارس 2022
مصر للطيران تشارك في القمة البيئية الأولي للطيران الإنساني

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

شارك الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في فعاليات القمة البيئية الأولى للطيران الإنساني، والمقامة حاليًا في مصر، والتي تم تنظيمها من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وفق توجهات الدولة المصرية، وحرصها الشديد علي تنفيذ أهداف هيئة الأمم المتحدة في هذا المجال.

وأكد أبوالعينين أن المشاركة في هذه القمة في إطار اهتمام الشركة بهذا الملف، واتخاذ خطوات فعلية تساهم في تحقيق أهداف كافة المنظمات الدولية المعنية بمجال تحسين البيئة والتنمية المستدامة، حيث شرفت الشركة بكونها أول ناقل جوي في أفريقيا تسيّر رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة.

مصر للطيران القمة البيئية الأولي مصر الطيران الإنساني الأمم المتحدة WFP

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