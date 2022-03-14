بحضور أعضاء هيئة المكتب.. هاني ضاحي يفتتح معمل سيمنز للتدريب الهندسي

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، معمل سيمنز للتدريب الهندسى بالدور السادس بمبنى النقابة العامة للمهندسين، بحضور المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد.

وأضاف ضاحي أن افتتاح هذا المعمل يأتي في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة بين النقابة وكبرى الشركات العالمية فى المجالات المختلفة لتدريب المهندسين، مشيرا الى ان هذا المعمل يأتى تفعيلا للبروتوكول الموقع بين النقابة وشركة سيمنز والذى يتضمن إنشاء شركة سيمنس 5 معامل تدريب منهم 4 فى نقابات فرعية بالإضافة لمعمل بالنقابة العامة.

وطالب ضاحي بضرورة إنشاء باقى المعامل الاربعة فى النقابات الفرعية وفقا للبرامج الزمنية المحددة، والبدء فورا فى تنفيذ الدورات التدريبية بالمعمل. مشددا على ان النقابة وضعت الاسس الثابتة لرفع مستوى المهندسين لتأهيلهم لسوق العمل. فالنقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم.

من جانبه أشار الدكتور وليد خضراوى رئيس لجنة المعامل والتدريب بالنقابة العامة للمهندسين انه سيتم البدء فورا لعقد الكورسات التدريبية للمهندسين بالمعمل، والتى تتضمن Basic PLC ، و Advanced PLC ، HMI .

وأوضح خضراوي أن سعر الكورس التدريبى خارج النقابة 12000 جنيه، فى حين انه سيتم اعطاء الدورة داخل النقابة بالف جنية فقط، مشيرا إلى أنه تم تدريب 10 مهندسين من النقابة كدفعة أولى على دورة تدريب المتدربين( TOT ) لتدريب المهندسين بالمعمل.