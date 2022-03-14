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الجيزة: إعدام لحوم فاسدة في مطعم مأكولات سوري شهير بالعجوزة (فيديو)

09:21 م الإثنين 14 مارس 2022
الجيزة: إعدام لحوم فاسدة في مطعم مأكولات سوري شهير بالعجوزة (فيديو)

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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(مصراوي):

انطلاقًا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، شن حي العجوزة وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات وذلك في المطاعم بشوارع جامعة الدول العربية وسوريا وسور نادي الترسانة بحي العجوزة.

وأسفرت الحملة عن تمشيط كافة المخالفات بالمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية، وتم ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في مطعم ماكولات سورية بسور نادي الترسانة، وتم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس الحي.

أحمد راشد الجيزة العجوزة لحوم فاسدة مطعم مأكولات سوري
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