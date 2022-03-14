كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، ويفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء بالغربية بالتزامن مع انطلاق معرض أهلا رمضان بالمحافظات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- زيادة الإيجار 5 أضعاف.. تفاصيل تطبيق تعديلات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إن تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع.

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- برد قارس وكتل هوائية.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة البرودة الشديدة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة البرودة.

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- لإضافة جرعات جديدة.. الصحة تُعدّل كارت متابعة لقاح كورونا

أجرت وزارة الصحة والسكان، تعديلًا على كارت متابعة الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد.

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- لسكان 4 مدن.. جهاز أكتوبر يطرح مقابر جاهزة بنظام حق الانتفاع

طرح جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، (465) مقبرة جاهزة مسلمين لقاطني مدن "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد، ومحافظة الجيزة (أحياء وضواحي).

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- أرخص سعر لزجاجة زيت في مصر.. أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة - فيديو

قال الدكتور مصطفى عبد الجواد مدير عام منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة طرحت سلعا بالمنافذ الخاصة بها بأسعار مخفضة.

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- وزير الأوقاف لنواب الشيوخ: أصدرنا أكثر من 250 مؤلف ومترجم في الوعي العام

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جهود الوزارة في قضية الوعي، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تواجه مشكلة المادة العلمية، بسبب حاجتها لإعداد قراءة جديدة لكتب التراث، وهو ما تم الانتهاء منه خلال الفترة لماضية.

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- غدًا.. انطلاق معرض "أهلا رمضان" في المحافظات

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، معرض أهلا رمضان بمحافظة الغربية، بالتزامن مع انطلاق معرض أهلا رمضان بالمحافظات.

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