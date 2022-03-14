بالصور- توافد شخصيات عامة على عزاء الراحلة أنيسة حسونة

تصوير- هاني رجب:

توافد عدد من الشخصيات العامة لحضور عزاء الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، اليوم عقب صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ومن أهم الحضور جاء المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وهشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي السابق، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك.

وكذلك حضر كل من المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

وشيع اليوم الاثنين، جثمان الراحلة عضو مجلس النواب السابقة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، إلى مثواها الأخير بمدافن العائلة بالبساتين.

وتوفيت حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، أمس بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.