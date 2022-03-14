الكنيسة القبطية تحيي ذكرى الأربعين لـ"الأنبا لوكاس" أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة 23 مارس

كتب- مينا غالي:

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء 23 مارس الجاري، قداس ذكرى الأربعين للراحل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، الذي توفي في 12 فبراير الماضي، عن عمر تجاوز 72 عامًا، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها وأجرى على إثرها جراحة دقيقة في المخ.

وأوضحت الكنيسة، أن قداس الذكرى الأربعين سيقام تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأسه نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، والنائب البابوي لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مارمينا بجبل أبنوب، وذلك يوم الأربعاء 23 مارس الجاري بدير الشهيد مارمينا العامر بجبل أبنوب الساعة 9 صباحًا.

وأوضحت الكنيسة أن صلاة قداس الأربعين ستكون قاصرة على الآباء الأساقفة والرهبان والآباء الكهنة وأسرة الأنبا لوكاس، فيما يقام قداس يوم الخميس 24 مارس بكاتدرائية مارمرقس بأسيوط الجديدة الساعة 8 صباحا، كما يقام قداس يوم الجمعة 25 مارس بجميع كنائس الإيبارشية، وقداس آخر يوم السبت 26 مارس بكنيسة السيدة العذراء بالمليحة بحدائق القبة الساعة 8 صباحا.

وتوفي نيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، في 12 فبراير الماضي عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977، وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986.

وولد في طهطا في 5 نوفمبر 1949، وحصل على دبلوم التجارة عام 1967، وترهب باسم الراهب أرسانيوس الأنبا بيشوي في 23 مارس 1977 وسيم قسًّا في مايو 1979، ورُسِم قمصًا في يوليو 1983، وكان مسؤولًا عن بيت الخلوة بدير القديس الأنبا بيشوي، وثم انتُدِب للخدمة في دبي بدولة الإمارات بين عامَي 1980 و1985.

وسيم أسقفًا لإيبارشية أبنوب والفتح في 22 يونيو 1986 بيد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، وجلس على كرسي الإيبارشية في 8 نوفمبر 1986، وأشرف على العمل الرعوي بكنائس الوادي الجديد والواحات حتى تأسيس إيبارشية بها بسيامة المتنيح الأنبا بقطر.