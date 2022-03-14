رئيس المقاولون العرب يتابع أعمال مشروع مونوريل 6 أكتوبر (صور)

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(مصراوي):

زار المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الاثنين، مشروع مونوريل ٦ أكتوبر الذي يعد أحد مشروعات النقل المتطورة والحديثة التى تنفذها الشركة تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وعقد رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا موسعا اطلع خلاله على كافة الأعمال التنفيذية الجارية، وأكد على ضرورة توافر كافة الموارد اللازمة للمشروع، مشدداً على تحقيق معدلات الإنجاز المقررة بالجداول الزمنية والتنسيق بين كافة الأعمال الجارية بالمشروع، مع ضمان تحقيق الجودة التامة بالمشروع نظراً لما يمثله من واجهة حضارية لمصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمحطات التى تنفذها الشركة بمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل رئيس مجلس الإدارة كل من المهندس أسامة مصطفى عضو مجلس الإدارة والمهندس محمد علوي رئيس قطاع حلوان والمنشآت المتميزة والمهندس خالد ريان مدير إدارة المنشآت المتميزة والمهندس عبدالحي بدوي مدير إدارة المشروع وعدد من مسئولي الإدارات والفروع المشاركين بالمشروع.

جدير بالذكر أن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر ويمتد إلى الجيزة بطول 43 كم ويعد وسيلة نقل جماعى عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، و يضم المشروع 13 محطة هي محطة أكتوبر الجديدة - محطة المنطقة الصناعية - محطة السادات - محطة جهاز مدينة 6 أكتوبر - محطة جمعية المهندسين - محطة جامعة النيل - محطة هايبر وان - طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى -محطة بشتيل- محطة المنصورية - محطة المريوطية - محطة الطريق الدائرى – محطة وادى النيل. بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدان.