مدبولي يلتقي رئيس مجموعة "فورتسكو" الأسترالية لبحث مجالات التعاون

كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أندرو فورست، رئيس مجموعة "فورتسكو" الأسترالية، ونيك وارنر، كبير مستشاري العلاقات الدولية بالشركة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تعمل على استكشاف آفاق التعاون مع العديد من الشركاء في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلي زيادة توليد واستخدام وتصدير الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التوجه العالمي فى هذا المجال. كما أعرب عن تقديره لرغبة مجموعة "فورتسكو" العملاقة في الاستثمار بالسوق المصري.

وتطرق الدكتور مصطفي مدبولي إلي ما تقوم به مصر حالياً من إعداد لاستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تتواكب مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء إلي الأهمية التي توليها مصر لرئاسة هذا المؤتمر، واستعدادها لرفع الطموح المناخي من خلال تنفيذ مشروعات محددة في المجالات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي مسئولي الشركة الاسترالية لإقامة نموذج لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصـــر، على أن يُتبع ذلك بالتوسع في هذه المشروعات، على غرار عملية إنشاء محطة "بنبان" أسوان التي بدأ العمل عليها من خلال نموذج تجريبي، ثم جرى التوسع فيها لتصبح أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مضاعفة الجهود من أجل سرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية، والإعلان عنها قبل مؤتمر المناخ COP27.

وأشاد الوزير بمقابلته صباح اليوم مع مسئولي الشركة الاسترالية، وما تضمنته من نقاش مثمر، سيكون له أثر كبير في إقامة تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، استعرض أندرو فورست، رئيس مجموعة "فورتسكو"، خبرات الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر، معرباً عن استعداده الكامل لضخ استثمارات ذات قيمة في مجال توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر، مضيفاً أن هذه الرغبة في الاستثمار في مصر لم تأت من فراغ، بل لأن مصر لديها إمكانيات تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية لسد فجوة إمدادات الطاقة.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين وزارة الكهرباء ومجموعة "فورتسكو" العملاقة، من أجل سرعة الانتهاء من تفاصيل المشروعات المقترح تنفيذها فى مصر.