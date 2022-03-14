التموين: استعدادات لاستقبال 6 ملايين طن قمح محلي.. والمخزون آمن

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، قرارًا ببدء موسم توريد القمح المنتج محليًا لعام 2022 في الأول من إبريل بدلا من الخامس عشر من إبريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ونص القرار الصادر من الوزراء أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار الصادر من الوزراء يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدت جيدًا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن، مضيفًا أن عدد كبير من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضًا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين مؤكدًا أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للجهات المسوقة للقمح هي تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التي وضعت من قبل.

وأكد "كمال"، أن الوزارة استعدت جيدًا لاستقبال ما يقرب من 6 ملايين طن مستهدفين هذا العام، وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.