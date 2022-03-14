رئيس قسم تربية الدواجن يكشف لـ"مصراوي": هل سترتفع أسعار الدواجن والبيض؟ (فيديو)

(مصراوي):

قال الدكتور مجدي سيد حسن رئيس قسم تربية الدواجن بمركز البحوث الزراعية، إن الفترة التي يمر بها العالم الآن فترة صعبة في العالم كله نظرًا لاعتماد الدواجن على الأعلاف، ومع ارتفاع أسعار الخامات أثر بالسلب على عمليات إنتاج الدواجن والبيض.

وأضاف حسن في بث مباشر على صفحة مصراوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا بد من استخدام البيض الذي يتم إنتاجه حديثا، ونصح ربات البيوت بمراعاة عدة أمور عند شراء البيض مثل أن تكون البيضة لامعة وغير مكسورة وخالية من أي شوائب ولونها يكون صافيا، حتى تكون منتجة حديثا، مشيرا إلى أنه إذا كان الشكل الظاهري غير كاف للحكم على إنتاج البيض فيمكن إجراء تجربة عملية على البيض بوضع عينة منه في الماء فإذا طفت تكون هناك مشكلة فيه، وهو ما يعني وجود سوء تخزين للبيض خاصة أن درجة الحرارة المناسبة لتخزين البيض من 10 إلى 15 درجة مئوية".

وحول مصطلح البيض الأورجانيك قال حسن: "يطلق هذا المصطلح على البيض الخالي من اي أدوية أو مركبات عضوية وهو يعتمد على تربية الدواجن التي لا تتناول أي مضادات حيوية أو أدوية، ويعتمد في إنتاجه على العلف الطبيعي أو المثبتات الطبيعية والأعلاف الطبية، ويكون أغلى لأنه خالي من أي مسببات مرضية".

وحول أسعار الدواجن الفترة المقبلة قال: "مع ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات نظرا لتوقف استيراد بعضها كالذرة والصويا من روسيا وأوكرانيا، أثر على أسعار الأعلاف ووصل البعض منها إلى 12 ألف جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز 7 آلاف جنيه، وبالتالي فإنه يؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن والبيض، خاصة أن بعض مربي الدواجن يغلقون مزارعهم في مثل هذه الظروف حتى لا يتسبب الأمر في خسارة لهم خاصة أننا مقبلون على فصل الصيف وهو أمر يتسبب في تلف البيض سريعا على عكس الشتاء، وقد تعرضنا لهذه الأمور منذ فترة بسبب ارتفاع اسعار الأعلاف، ولذا أناشد من المسئولين تنمية صناعة الدواجن داخليا، كما أناشد زراعة محاصيل العلف في الأراضي المستصلحة حديثًا".