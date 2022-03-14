وفد من تنسيقية الأحزاب يشارك في ملتقى القيادات الشبابية والإعلامية

(مصراوي):

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ملتقى القيادات الشبابية والإعلامية في الفترة من 13 إلى 16 مارس 2022 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وبدأت فعاليات الملتقي، في اليوم الأول بالجلسة الافتتاحية، وكلمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تلاها جلسة حوارية بين وزير الشباب والرياضة والمهندس أسامة الشيخ وشباب كليات الإعلام المشاركين من مختلف الجامعات المصرية.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بجلسة عن الإعلام الرياضي ونبذ العنف والتعصب بالملاعب وتوسيع قاعدة الممارسة، شارك فيها الإعلامي عصام شلتوت و الناقد الرياضي حسن خلف الله ، وجلسة عن تحديات إعلام المرأة والطفل شارك فيها الإعلامية سهير شلبي، ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة.

ضم وفد التنسيقية أحمد البشبيشي و كريم الكناني و محمد طه الحوشي و سالي أبو النصر ورحاب عبد الله ومينا كمال و عماد سلامة ومحمد الصوفي ومحمد حنفي وفاتن الفقي وشرين خالد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.