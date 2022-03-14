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بدء عزاء أنيسة حسونة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)

06:58 م الإثنين 14 مارس 2022
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء أنيسة حسونة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء أنيسة حسونة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء أنيسة حسونة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء أنيسة حسونة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء أنيسة حسونة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء أنيسة حسونة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء أنيسة حسونة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)
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تصوير- هاني رجب:

بدأ عزاء الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، اليوم عقب صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

يوشيغ اليوم الاثنين، جثمان الراحلة عضو مجلس النواب السابقة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، إلى مثواها الأخير بمدافن العائلة بالبساتين.

وتوفيت حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، أمس بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وحضر العزاء، عدد من الشخصيات العامة، منهم المستشار أحمد مناع، وكيل أول مجلس النواب، وهشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي السابق، ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك.

أنيسة حسونة عزاء مسجد الشرطة مدينة الشيخ زايد
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