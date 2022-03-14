محافظة الجيزة: رصف وتطوير محاور مرورية بالواحات البحرية بـ8 ملايين جنيه

(أ ش أ):

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة استكمال أعمال رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية بالواحات البحرية بتكلفة 8 ملايين جنيه، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وفي ذلك الإطار، قامت محافظة الجيزة - من خلال مركز الواحات البحرية - برصف طريق الأبراج الجديد بطول 5ر1 كم طريق مزدوج، كما تم رفع كافة المخلفات والرتش والأتربة وتنسيق الجزيرة الوسطى وتدعيمها بالوصلات الخاصة بالمرافق.

واستكمالا لأعمال إنشاء محاور مرورية جديدة وربط المدينة بالتجمعات السكنية، تم رصف طريق الحاج وطني الذي يربط بين طريق الأبراج الجديد وحتى طريق المستشفى بطول 800 متر وعرض 6 أمتار، وذلك لتخفيف الحركة المرورية من وإلى المستشفى والقرى بعضها ببعض ومنطقة جنوب الدائري، بالإضافة إلى رصف الطريق الذي يربط بين طريق الأبراج مروراً بشارع المسيري المؤدي إلى منطقة التعمير بطول 900 متر، وأيضا تم رصف الطريق الرابط بين الدائري إلى محطة الوقود وذلك لتفتيت الكثافات المرورية بذلك القطاع.

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