رئيس الأسقفية مستقبلًا مطران الموارنة: تجمعنا علاقة وطيدة بالكنيسة المارونية

كتب- مينا غالي:

استقبل دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الإثنين، المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان في زيارة ودية تبادلا فيها الحديث حول خدمات الكنيستَين وأوضاع الكنيسة المارونية في لبنان، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ودعا المطران جورج شيحان رئيس الأساقفة، دكتور سامي فوزي إلى حضور حفل استقبال الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، السبت المقبل، بالكنيسة المارونية بمنطقة الظاهر.

وقدم رئيس الأسقفية للمطران الماروني شرحًا عن خدمات الكنيسة الأسقفية وأنشطتها، مؤكدًا حرص الكنيسة على تقديم خدمة اجتماعية وإنسانية من خلال مركز خدمة اللاجئين، بالإضافة إلى الانخراط في المجتمع من بوابة العمل الثقافي والفني الذي يقدمه مركز جسور.

وأضاف رئيس الأسقفية: الكنيسة المارونية في لبنان كنيسة قوية وخدماتها كثيرة، ولها تاريخ مجيد، متمنيًا أن يرفع الله المعاناة عن الشعب اللبناني الذي تأثر كثيرًا خلال الفترة الأخيرة عقب حادث تفجير مرفأ بيروت.

وجدد المطرانان في نهاية اللقاء تأكيدهما العلاقات الودية التي تجمع الكنيستَين اللتين تختلفان في الطقوس وتتفقان على المحبة.