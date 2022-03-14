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لإضافة جرعات جديدة.. الصحة تُعدّل كارت متابعة لقاح كورونا

03:36 م الإثنين 14 مارس 2022
لإضافة جرعات جديدة.. الصحة تُعدّل كارت متابعة لقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا

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كتب - أحمد جمعة:
أجرت وزارة الصحة والسكان، تعديلًا على كارت متابعة الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التعديل كتابة بيانات الجرعات (الأولى والثانية والثالثة) التي حصل عليها المواطن، وكذلك تاريخ حصوله على تلك الجرعات.

وأتاح الكارت الجديد "خانتين فارغتين" حال الحاجة للحصول على جرعات تنشيطية أخرى في الشهور المقبلة.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة إعطاء 1.4 مليون جرعة تنشيطية أو ما يُطلق عليها الجرعة الثالثة للمواطنين الذين مرَّ على حصولهم على لقاح فيروس كورونا أكثر من ثلاثة شهور من الجرعة الثانية للقاح بهدف تعزيز وتقوية المناعة.

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