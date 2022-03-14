جامعة القاهرة تنظم احتفالية لتوزيع أجهزة "لاب توب" للطلاب ذوي الهمم

كتب- داليا شبل:

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، احتفالية لتوزيع أجهزة "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوي الهمم من أصحاب البصيرة، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من ذوي الهمم وذويهم.

وفي بداية الاحتفالية، أشارت الدكتورة جيهان المنياوي إلى استراتيجية جامعة القاهرة وجهودها المبذولة لرعاية الطلاب من ذوي الهمم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، والتي توجت بافتتاح مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة لكي يتماشى مع سياسة الدولة المصرية في الاهتمام بهذا الملف، موضحًة أن من مهام المركز تعريف ذوي الهمم بحقوقهم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة يلقى الاهتمام الكامل من الدكتور محمد الخشت ويقدم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تمُد يد العون لطلابها من ذوي الهمم لتعينهم على الاستفادة من العلوم والمعارف وتساهم في تنمية قدراتهم إيمانًا منها بضرورة استثمار هذه القدرات لخدمة المجتمع من خلال تضافر جهود مختلف جهات الدولة.

وأوضح الدكتور جمال الشاذلي، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم بشكل لم تشهده مصر من قبل باعتبارهم جزءا أصيلا من هذا الوطن وأن من أهم حقوقهم الطبيعية هو اتاحة الفرص المختلفة أمامهم لكي يتفوقوا، مؤكدًا أن جامعة القاهرة دائمًا سباقة في كافة المجالات ولم تبخل على طلابها من ذوي الهمم وأنشأت لهم مركزًا يقدم لهم الدعم الكامل والخدمات المختلفة.

وقال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أنشأت وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية وهي تُعد بمثابة أصغر خلية للوزارة داخل الجامعات وتقدم الخدمات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أن مهام هذه الوحدات يتمثل في دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين وعلى رأسهم الطلاب من ذوي الهمم، وتوفير الأجهزة التعويضية لكافة أنواع الإعاقات من أجهزة "لاب توب"، و"عصا بيضاء"، و"سماعات"، و"كراسي متحركة"، وتنظم المعارض المختلفة للطلاب، إلى جانب قيامها بعلاج حالات الإدمان بالمجان، داعيًا الطلاب للتسجيل في بنك التطوع المصري لكي يتم تدريبهم في مختلف المجالات الزراعية والصناعية وغيرها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هند عبد الحليم، أن محافظة الجيزة لن تتواني عن تقديم كل أوجه الدعم لذوي الهمم خاصة لما يشهده هذا الملف من اهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات التنفيذية بالدولة، وموضحة أن ذوي الهمم أثبتوا تفوقهم في المجالات المتعددة وأن مبادرة اليوم لتوزيع أجهزة "اللاب توب" هي مبادرة مميزة لدعم هؤلاء الطلاب وسوف تشهد الفترة القادمة إنجازات كبيرة لدعمهم.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة افتتح في يناير الماضي مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، في إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب متحدي الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من متحدي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.