رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد لـ 27 مارس

كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم 27 مارس المقبل

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير و20 عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة والشئون الدينية والأوقاف.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكان النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من 20 عضوا، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة.