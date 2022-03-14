رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن الوعى الوطنى للجنة مشتركة

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير و20 عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة والشئون الدينية والأوقاف

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكان النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة

وقال نصير، إن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، وأن من أخطر التحديات الخارجية، يأتي تحدي الغزو الثقافي وتغيير الوعي الوطني، الذي يستهدف تفكيك المجتمع ومؤسسات الدولة.

وأضاف نصير، أن الحروب بالوكالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعبت دورا كبيرا خلال السنوات الماضية، في اندلاع ثورات بهدف تكدير مقدرات الشعوب خلال السنوات الماضية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: خاضت مصر منذ عام 2013 معركة كبيرة لاستعادة الدولة من مختطفيها، وأرست قواعد الدولة الجديدة واصبحت نموذج يحتذى به محليا وعالميا.

وأكد نصير على ضرورة وجود خطط طموحة لاستدامة الوعي الوطنى، مشيرا إلى أن من ضرورات الأمن القومي بالبلاد أن يكون لدينا استراتيجية ورؤية قومية ترسم ملامح استدامة الوعي الوطنى.