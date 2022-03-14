اقتراح برلماني بسحب الأراضي الزراعية من المواطنين في هذه الحالة

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب بشأن سحب الأراضي الزراعية من المواطنين حال تجريفها أو البناء عليها.

وقالت الجزايرلي، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، تعليقاً على الاقتراح برغبة المقدم، إنه يتعين الحفاظ على الأراضي الزراعية؛ خصوصًا بسبب ما تشهده بعض دول العالم من حروب، والأزمة الروسية- الأوكرانية خير مثال؛ مما زعزع الاقتصاد العالمي.

وأضافت النائبة أن هناك الكثير من دول العالم لا تملك الأراضي الزراعية لمواطنيها، وتصبح حق انتفاع فقط، مشيرةً إلى أنه دائماً تصبح الأراضي الزراعية ملكًا للدولة لأنها تتحكم وتسهم في الاقتصاد وتعتبر أمنًا قوميًّا.

وكشفت الجزايرلي أنه حال الموافقة على الاقتراح برغبة ستتقدم بمشروع قانون يعمل على تنفيذ هذا الطلب عبر سحب الأراضي من المخالفين، مشددة على ضرورة إصدار قانون رادع لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية من التجريف والتبوير للبناء عليها.

وأوضحت النائبة أن من أبسط الأمور أن نفعّل هذا القانون لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية من تبوير وتجريف وبناء عليها، ويكون المالك على علم بسحبها منه.