إعلان

اقتراح برلماني بسحب الأراضي الزراعية من المواطنين في هذه الحالة

03:04 م الإثنين 14 مارس 2022
اقتراح برلماني بسحب الأراضي الزراعية من المواطنين في هذه الحالة

النائبة رانيا الجزايرلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب بشأن سحب الأراضي الزراعية من المواطنين حال تجريفها أو البناء عليها.

وقالت الجزايرلي، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، تعليقاً على الاقتراح برغبة المقدم، إنه يتعين الحفاظ على الأراضي الزراعية؛ خصوصًا بسبب ما تشهده بعض دول العالم من حروب، والأزمة الروسية- الأوكرانية خير مثال؛ مما زعزع الاقتصاد العالمي.

وأضافت النائبة أن هناك الكثير من دول العالم لا تملك الأراضي الزراعية لمواطنيها، وتصبح حق انتفاع فقط، مشيرةً إلى أنه دائماً تصبح الأراضي الزراعية ملكًا للدولة لأنها تتحكم وتسهم في الاقتصاد وتعتبر أمنًا قوميًّا.

وكشفت الجزايرلي أنه حال الموافقة على الاقتراح برغبة ستتقدم بمشروع قانون يعمل على تنفيذ هذا الطلب عبر سحب الأراضي من المخالفين، مشددة على ضرورة إصدار قانون رادع لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية من التجريف والتبوير للبناء عليها.

وأوضحت النائبة أن من أبسط الأمور أن نفعّل هذا القانون لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية من تبوير وتجريف وبناء عليها، ويكون المالك على علم بسحبها منه.

رانيا الجزايرلي سحب الأراضي الزراعية مجلس النواب الأراضي الزراعية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. وزيرة التخطيط: لا نجري محادثات قرض جديد مع صندوق النقد حاليا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا