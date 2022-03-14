مكسب كبير للدولة.. برلماني يشيد بقرار السيسي منح حافز توريد للقمح

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح، خطوة مهمة تؤدي إلى زيادة الكميات الموردة من القمح في الموسم الحالي، وبالتالي يساعد في تأمين احتياجات البلاد من القمح.

وأضاف البنا، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الإثنين: تحقيق أي زيادة في حجم الكميات الموردة من القمح هذا العام، هو مكسب كبير للدولة، في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار القمح عالميًّا، متابعًا: "كلما زادت الكميات الموردة من القمح هذا العام قل تأثر مصر بتلك الأزمة العالمية في أسعار القمح".

وتابع عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: هناك توقعات بأن تستقبل الصوامع نحو ٥ ملايين طن هذا العام، بعدما كانت تستقبل 3.8 مليون طن، سنويًّا، وهو أمر جيد، مؤكدًا ضرورة تسهيل إجراءات توريد المزارعين لمحصول القمح وتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح في المواسم المقبلة، والتعامل مع القمح باعتباره محصولاً استراتيجيًّا يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، لا سيما في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في قطاع الزراعة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تلك التوجيهات بشأن حافز توريد القمح وما سبقها من قرارات رئاسية لدعم الفلاح في ما يتعلق بغرامات الأرز وديون البنك الزراعي ورفع أسعار توريد المحاصيل وغيرها، تؤكد تغيير فكر الدولة تجاه المزارعين، إيمانًا منها بالدور الكبير الذي يقوم به المزارعون في تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل المهمة وتحقيق تنمية زراعية.

ووجه البنا التحية إلى الرئيس السيسي على جهوده في قطاع الزراعة والري، قائلًا: ما يشهده قطاع الزراعة والري من مشروعات قومية يمثل طفرة تنموية لم تشهدها البلاد عبر عشرات السنوات، مستشهدًا بالتوسعات الزراعية في مشروعات الاستصلاح الزراعي ومشروع تبطين الترع ومشروع الصوب الزراعية.. وغيرها.