"الريف المصري" تتعاقد على مد وتنفيذ شبكات الكهرباء لأراضي الـ 1.5 مليون فدان

القاهرة- أ ش أ:

تعاقد المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مع إحدى الشركات الهندسية؛ للتعاون المشترك في مجال مد وتنفيذ شبكات الكهرباء بالأراضي المملوكة للشركة في منطقة "غرب غرب المنيا"، ضمن خطة الشركة نحو القيام بالربط بين شبكة الكهرباء الرئيسية التابعة للدولة وأراضي المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان .

ويتم بموجب التعاقد إسناد مهام تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال مد شبكات كهرباء الضغط المتوسط لأراضي "الريف المصري الجديد" بمنطقة "غرب غرب المنيا" إلى المجموعة الهندسية، بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها مؤخرا شركة الريف؛ من أجل إدخال الكهرباء لأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان في المنيا وفق أحدث وأسرع الآليات والتقنيات الممكنة، وبأفضل قيمة سعرية، بما يخدم المشروع القومي ما يصب في صالح المنتفعين به.

وأكد عمرو عبدالوهاب- خلال مراسم التوقيع- أن هذا التعاقد الجديد الذي تقوم به شركة الريف المصري من أجل إدخال الكهرباء للمشروع وتوصيلها من الشبكة القومية إلى أراضي المشروع، إنما يهدف إلى تحقيق صالح المنتفعين، وإلى التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التي تتمتع بها الشركتان في تطوير مشروعات التنمية وإرساء البنية الأساسية اللازمة لتوفير الكهرباء والطاقة لأراضي المشروع.

وأشار إلى قيام شركة الريف المصري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة على أعمال الربط بين الشبكة القومية للكهرباء وأراضي المشروع، بما يضمن مد كهرباء الدولة حتى تصل إلى رأس أراضي الشركة بمنطقة "سهل المنيا" (التي تشمل منطقتي غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا)، على أن تتحمل شركة الريف مهام وتكلفة مد وتنفيذ أعمال الشبكات الداخلية، داخل زمام أراضي المشروع.. وهو ما بدأت الشركة بتنفيذه بالفعل في صورة مراحل، وتقوم المجموعة الهندسية- وفق هذا التعاقد- بتنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 286 ألف فدان، فيما يجري الإعداد لتنفيذ باقي المراحل تباعا، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمكاتب الاستشارية، نحو سرعة استكمال وتنفيذ جميع الشبكات الداخلية لأراضي المشروع.

وقال رئيس شركة الريف المصري إن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البناء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة، وفقا لرؤية مصر 2030.. لافتا إلى أن شركة الريف المصري تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابي الذي تقره الدولة وتعمل به حاليا، والذي يسعى إلى مزيد من الشراكات وجذب القطاع الخاص نحو المضي قدما في اقتحام العمل العام ومشاركته كافة قطاعات الدولة في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنجاح مشهود يشيد به الجميع إقليميا وعالميا، ويرسم واحدا من أهم ملامح ودعائم "الجمهورية الجديدة".

وأضاف أن ما يستهدفه المشروع في الوقت الحالي هو إقامة تعاون ناجح وشراكات إنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات الوطنية، تقوم على فكر ورؤية علمية واضحة.. مشددا على أن الشركة تهدف بالأساس إلى التنمية المستدامة التي تقوم على أعمال الاستزراع والاستصلاح، والتي من شأنها خلق وإتاحة المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء الوطن، وإفادة وخدمة جميع المنتفعين بالمشروع، خاصة المنتفعين من فئة صغار المزارعين والشباب.