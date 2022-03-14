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برد قارس وكتل هوائية.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة البرودة الشديدة

01:06 م الإثنين 14 مارس 2022
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كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة البرودة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الطقس خلال الأيام القادمة يكون بارد نهارا شديد البرودة ليلا، قارس البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والمبكرة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 16 درجة مئوية، لافتة إلى وجود نشاط في حركة الرياح التي تؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس وخفض درجات الحرارة بقيم من 2 لـ 3 درجات عن المعلنة.

وتابعت منار غانم: متوقع غدا الثلاثاء استمرار هذه الأجواء، وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدا 16 درجة نهارا و8 درجات ليلا، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وقد تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية وجود حالة اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والذي يكون غير مؤهل غدا لأعمال الصيد والملاحة البحرية حيث يصل ارتفاع الموج فيه إلى 3 أمتار.

وأكدت أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي حيث تسجل القاهرة 19 درجة مئوية نهارا وبين 10 و11 درجة ليلا.

كما تعود الشبورة المائية للظهور في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

واعتبارا من مطلع الأسبوع القادم ستكون درجات الحرارة في العشرينات ما بين 22 و23 درجة، بينما ستظل الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية موجة البرودة درجات الحرارة
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