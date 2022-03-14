إنفوجراف| الفيوم في عيدها القومي.. التنوع الزراعي في مصر الصغرى (396 ألف فدان)

كتب- مصراوي:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف جديدًا، بمناسبة احتفال محافظة الفيوم بعيدها القومي بعنوان: "الفيوم.. التنوع الزراعي في مصر الصغرى".



وتحتفل محافظة الفيوم بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام؛ تخليدًا لذكرى وقفة شعب المحافظة ضد الاحتلال الإنجليزي خلال ثورة 1919.



وتعتبر محافظة الفيوم أكبر واحة طبيعية في مصر، وتقع في إقليم شمال الصعيد، ويبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة، وتضم محمية بحيرة قارون ومحمية وادي الريان ومحمية وادي الحيتان، فضلاً عن العديد من المعالم السياحية.



ويبلغ إجمالي الزمام الزراعي بالفيوم 396 ألف فدان، حيث تتميز المحافظة بالتنوع الزراعي بمجالاته كافة: النباتي المتنوع، والحيواني، والداجني، والسمكي، فضلاً عن إنتاج عسل النحل ومجالات التصنيع الزراعي.



وأوضح الإنفوجراف أنه في ما يتعلق بالإنتاج النباتي بالمحافظة: تتمثل أبرز المحاصيل الحقلية في: القمح- البنجر- البصل- البرسيم- القطن- الذرة– دوار الشمس الزيتي، ومحاصيل الخضر: الطماطم- الفاصولياء- الملوخية- الكرنب- الخيار- البامية- الكوسة، ومحاصيل الفاكهة: المانجو- الزيتون- الكمثرى- نخيل البلح- البرتقال- العنب- التين، فضلًا عن النباتات الطبية والعطرية: شيح بابونج- الأقحوان- حشيشة الليمون- الشمر- النعناع- البردقوش- الريحان.



وتابع مركز المعلومات الصوتية بأنه في يما يتعلق بالثروة الحيوانية يوجد بها 1800 مزرعة ماشية، حيث يبلغ إجمالي الثروة الحيوانية: 178 ألف رأس ماشية، وإجمالي الطاقة الإنتاجية من الألبان بلغ 7856 طنًّا، بينما إجمالي الطاقة الإنتاجية من اللحوم بلغ 49798 طنًّا.



واستطرد المركز: يوجد بها 1378 محل أعلاف، و23 مصنع أعلاف، فضلاً عن 1720 مزرعة دواجن، تنتج 41 مليون بيضة أمهات، و63 مليون بيضة مائدة، ويوجد بها 693 منحل عسل، تضم 20292 خلية.



وقال المركز إنه بالنسبة إلى الثروة السمكية: يوجد بمحافظة الفيوم بحيرة قارون ومسطحات الريان بمساحة إجمالية تبلغ نحو 90 ألف فدان، وتعتبران من المصادر المهمة للثروة السمكية في مصر، وتتمثل أهم الأسماك في: البلطي- الموسى- الجران- البوري- الدنيس- القارون- الجمبري- البياض- قشر البياض- المبروك.



ويضم القطاع الزراعي بالمحافظة: 215 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض، ومحطة بحوث إقليمية، و9 محطات زراعية آلية.



ويوجد بالمحافظة، حسب الإنفو، عدد من المشروعات الزراعية التنموية العملاقة؛ ومنها: مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بكوم أو شيم، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع الثروة الحيوانية بيوسف الصديق، ومشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتَي المنيا والفيوم.