كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك عددًا من الأسباب التي تقف وراء الموت المفاجئ للشباب تحت سن 35 عامًا.

كانت وزارة الصحة أعلنت وفاة الدكتور محمد علي عبدالرشيد، الطبيب المقيم في قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشروق المركزي، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، مساء أمس الأحد، بالرغم من محاولات زملائه لإنقاذه حياته.

وأوضح شعبان لمصراوي، أنه بالنسبة للوفاة المفاجئة للشباب تحت سن 35 عامًا، فأهم سبب هو اختلال كهرباء القلب، وقد يكون ذلك نتيجة مرض كهربي وراثي أو اعتلال في عضلة القلب وخاصة عضلة البطين الأيمن أو تضخم في عضلة البطين الأيسر.

وهناك سبب آخر لكنه يأتي في الدرجة الثانية بنسبة أقل، وهو جلطة في الشريان التاجي وهذا الأمر انتشر مع جائحة كورونا، أو بسبب الكولسترول الوراثي، وفق مدير معهد القلب السابق.

وأشار "شعبان" إلى أنه بالنسبة للوفاة المفاجئة فوق سن 35 عامًا، فقد يكون ذلك بسبب جلطة في الشريان التاجي، أو اختلال كهرباء القلب، أو حدوث جلطة في الشريان الرئوي أو تمزق الشريان الأورطي مثلما حدث في حالة الدكتور محمد علي.

وذكر أن هناك سببا للوفاة قد يكون نتيجة ارتفاع شديد في ضغط الدم لأنه يعتبر "القاتل الصامت".

ووجه شعبان عددا من النصائح، منها: اكتشاف الضغط وضبطه، وفحص السكر والكولسترول وضبطهما، وتجنب التدخين والمسكنات، ومتابعة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، إضافة لالتزام الهدوء النفسي.