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أزمة قلبية مفاجئة.. الصحة تنعى طبيبًا توفي أثناء عمله بمستشفى الشروق

01:00 م الإثنين 14 مارس 2022
أزمة قلبية مفاجئة.. الصحة تنعى طبيبًا توفي أثناء عمله بمستشفى الشروق

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

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كتب - أحمد جمعة:

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بخالص العزاء والمواساه، لأسرة الدكتور محمد علي عبد الرشيد الطبيب المقيم في قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشروق المركزي، بمحافظة القاهرة.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن خالص دعائه للمولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان الدكتور محمد علي عبدالرشيد، قد تعرض، لأزمة قلبية مفاجئة، مساء أمس الأحد، توفي على إثرها، بالرغم من محاولات زملائه لإنقاذه حياته.

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