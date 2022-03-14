أبرزها "الشرعية وصنّاع الحياة".. التضامن تقرر توفيق أوضاع 8 جمعيات ومؤسسة

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، توفيق أوضاع عدد من المؤسسات والجمعيات، بعد الاطلاع على القانون الخاص بمنح شروط الترخيص.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الاثنين، قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على توفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات التالية:

- مؤسسة صناع الحياة

- جمعية قصار القامة والأقزام قد التحدي للرعاية.

- جمعية العشيرة المحمدية.

- الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية.

- جمعية الزمالة للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق.

- جمعية أنوار الرسول التابعة لإدارة شرق مدينة نصر الاجتماعية.

- جمعية العيساوية الخيرية للتكافل الاجتماعي.

- جمعية رابطة مدرسين الجامعيين.