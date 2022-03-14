الأزهر: متولي منتصر وكيلا لشئون التعليم والطلاب بعلوم بنين القاهرة

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور متولي السيد متولي منتصر، الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حصل منتصر على بكالوريوس العلوم، وعين معيدًا بقسم علم الحيوان، وحصل على درجة الماجستير، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم علم الحيوان، وسافر إلى النمسا للحصول على الدكتوراه في الهندسة الوراثية، وعاد إلى مصر وعين مدرسًا بالكلية، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على الأستاذية وصدر قرار رئيس الجامعة بتكليفه للقيام بعمل رئيس قسم علم الحيوان بالكلية.

وأشرف منتصر، على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويتمتع بحب زملائه في الكلية بمختلف أقسامها.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء .