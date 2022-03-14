"الشيوخ" يناقش سياسات وزارتَي الشباب والأوقاف في استعادة واستدامة الوعي الوطني

كتب- نشأت علي:

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب اللواء طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول (استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتَي الشباب والرياضة والأوقاف).

ويستكمل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتَين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، واللتين تضمنتا تحديد الصناديق الخاصة التي تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.

ونصت المادة 40 على: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، فضلاً عن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مئة ألف جنيه، فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها من مئة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.

وألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

ونصت المادة 41 على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد في سجل الهيئة ويعد ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.