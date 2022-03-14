لجنة إيراد النهر: استمرار حالة الاستنفار للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول

وزيرة البيئة: نحرص على إشراك المواطنين في العمل المناخي من خلال الحوار

كتب- مصراوي:

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، في إطار متابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل بأعلى درجة من الكفاءة.

واستعرض عبد العاطي، خلال الاجتماع، موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، موجهًا بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالوزارة بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات؛ لضمان جاهزيتها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار حالة الاستنفار بكل جهات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، واستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول ومخرات السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

ووجه وزير الري بمواصلة المجهودات المبذولة من كل أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابيًّا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وتأكيد دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.