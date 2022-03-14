محافظة القاهرة: ضبط 100 طن من السلع التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الحملات المكثفة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط 100 طن من السلع التموينية الأساسية (الأرز والمكرونة والفول) بمخزن بحي المطرية كان يتم تجميعها لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان لبيعها بالسوق السوداء بأسعار باهظة بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وتحفظت النيابة العامة على المخزن والمضبوطات.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، الاثنين، أن الدولة بكل أجهزتها تبذل كافة الجهود من أجل وقف أي ممارسات احتكارية أو محاولات التلاعب بأسعار السلع، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كانت حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط 100 طن من السلع التموينية منها 11 طن و750 كجم أرز مصري بلدي، و7 أطنان و500 كجم فول صحيح بلدي، و4 أطنان لوبيا، و5 أطنان عدس مصري بجبة، و3 أطنان أرز بسمتي، و5.5 طن ذرة صفراء، و1.5 طن زبيب، و7 أطنان و200 كجم تمر هندي مستورد، و8 أطنان بودرة عصائر (برتقال - جوافة - تفاح - كوكتيل - تمر هندي)، و5.5 طن مكرونة، و13200 علبة صلصة طماطم زنة 200 جم بإجمالي 26 ألف طن و400 جم، و2 طن و250 جم جوز هند وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.