الأوقاف: عمر هاشم متحدثا في احتفالية ذكرى تحويل القبلة بمسجد السيدة زينب.. الأربعاء

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة، تواصل مع الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، ليكون المتحدث في احتفالية ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، الأربعاء المقبل، عقب صلاة المغرب.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي ضمن احتفالاتها بليلة النصف من شعبان وتحويل القبل.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي للوزارة بمناسبة ليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، الأربعاء المقبل، عقب صلاة المغرب.

وأشارت إلى أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو "التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات"، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من أهم سِمات المُجتمعات الراقية أن تكون مترابطة، متماسكة في بنيانها، يشد بعضها بعضًا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ"، والمُجتمع القوي هو ما يكون كالبنيان الواحد في ترابُطه وتعاونه ، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى".