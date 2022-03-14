حدث ليلاً| شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدوي، وكان أبرزها ما يأتي:

التربية والتعليم تكشف أهم شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وآلية القبول بالمدارس المصرية اليابانية.

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أوكرانيا: انتهاء أعمال الصيانة في محطة تشيرنوبيل واستئناف تزويدها بالكهرباء

أعلنت وكالة الطاقة الذرية الأوكرانية، الأحد، انتهاء أعمال الصيانة في محطة تشيرنوبيل واستئناف تزويدها بالكهرباء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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رسميا.. واشنطن تحمل موسكو مسؤولية مقتل صحفي أمريكي في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أن روسيا مسؤولة عن مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في أوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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"شجاعة نادر".. أوكرانيان مسنان يطردان جنودا روس من منزلهما (فيديو)

تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لزوجين مسنين يتصديان لمحاولات جنود روس دخول منزلهما.

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متحدث الزراعة: نتوقع 10 مليون طن حصاد موسم القمح الفترة القادمة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وهذا يعكس إهتماماماً كبيراً من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته.

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3 إجراءات من النيابة العامة في واقعة وفاة حارس الأهلي زياد إيهاب

أصدرت النيابة العامة قرارات عدة بشأن التحقيقات التي تجريها في وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين زياد إيهاب.

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إعلام روسي يتهم رئيس أوكرانيا بتزييف فيديو ظهرت فيه طبيبة قتلت قبل أيام

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" زعم فيه أنه زار جرحى قواته في مستشفى، فيما الطبيبة الظاهرة في الفيديو لقيت مصرعها في المعارك إلى جانب قوات كييف قبل أسبوعين.

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"الناس بتستغرب ليه؟!".. جهاز تنمية التجارة الداخلية: خفض سعر العيش السياحي قريبًا

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المتوقع خفض سعر الخبز السياحي، قائلًا: "الناس بتستغرب ليه لما بنقول هنخفض سعر سلعة معينة ولكن باذن الله قريبا هنخفض سعر رغيف العيش السياحي"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شهد وجود زيادات سعرية للسلع.

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غرفة الصناعة الهندسية: طالبنا بإيقاف تصدير "الخردة" لأنه تم تهريبها للخارج

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أسباب مطالبة الغرفة بإتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التجارة والصناعة برئاسة نيفين جامع، بإيقاف تصدير الخردة.

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ممثل وزارة التجارة يكشف لـ"الشيوخ" سبب قرار وقف تصدير القمح

كشف أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة التجارة والصناعة، أسباب اتخاذ الوزارة قرارات بوقف تصدير بعض السلع الغذائية مثل الدقيق والمكرونة والزيت والذرة، قائلًا إن بعض التجار حاولوا تصدير السلع الغذائية بكميات كبيرة على غير المعتاد، قبل أن توقفهم الدولة.

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